40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 23.12, во Внуково задержано девять рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано 12 рейсов и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.