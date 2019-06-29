40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 23.12, во Внуково задержано девять рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано 12 рейсов и семь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.