Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, в результате наезда погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Кроме того, погибли двое сотрудников полиции из-за падения вертолета, который обеспечивал охрану порядка.

Уточняется, что американца обвинили в преступлении на почве ненависти.

Причем сам Филдс признал свою вину по 29 пунктам.

Ранее сообщалось, что наехавший на толпу в Шарлотсвилле водитель был вдохновлен нацизмом.