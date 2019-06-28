Самолет протаранил жилой дом в США

В США в штате Северная Каролина одномоторный самолет врезался в жилой дом. Об этом сообщает WRAL News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека, еще один — пострадал.

Уточняется, что речь идет о пилоте и одном жителе дома, которые погибли на месте. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

На настоящий момент причина аварии неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии самолет врезался в жилые дома.