Наука

Ученые выявили необычное влияние медитации на мозг

PNAS: медитация меняет движение жидкости в головном мозге
Медитация сфокусированного внимания может перестраивать движение спинномозговой жидкости в мозге — так же, как это происходит во время сна. К такому выводу пришли нейробиологи из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучали, как меняется циркуляция мозговых жидкостей у 23 опытных медитаторов с тысячами часов практики. С помощью МРТ в реальном времени они отслеживали поток спинномозговой жидкости в узком канале в центре мозга, по которому цереброспинальная жидкость перераспределяется между его отделами.

В обычном состоянии бодрствования жидкость в мозге движется пульсообразно; — это связано с работой сердца и дыхательной системы. При этом часть потока идет «в обратную сторону». С возрастом и при нейродегенеративных заболеваниях это движение становится более хаотичным и менее эффективным, что может ухудшать выведение «клеточного мусора».

Во время медитации с сосредоточением на дыхании у участников сокращался именно обратный поток жидкости. В результате общее движение становилось более упорядоченным и экономным — такой профиль работы характерен для молодого и здорового мозга. Похожие изменения ранее наблюдали во время глубокого сна, когда активнее работает система очистки мозга от метаболических отходов.

Дополнительный анализ показал появление медленных ритмичных колебаний жидкости — таких же, какие возникают во сне без быстрых движений глаз. Эти ритмы синхронизируются с кровотоком и считаются важными для «промывания» тканей мозга.

У участников из контрольной группы, которые выполнили упражнения на дыхание, таких эффектов не выявили. Это указывает на то, что ключевым фактором является не дыхание само по себе, а состояние сосредоточенного внимания.

Авторы подчеркивают: работа не доказывает лечебный эффект медитации, но показывает, что ментальная практика способна напрямую влиять на физические процессы в мозге, связанные с его очищением и долгосрочным здоровьем.

