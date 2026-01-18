Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести на цифровую платформу

Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести на ГИС ЖКХ в 2028 году

Онлайн-информирование и взыскание долгов за коммунальные платежи с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ планируется внедрить в России в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, согласно постановлению правительства, к февралю 2028 года запланировано принятие федерального закона, благодаря которому государственная информационная система (ГИС) ЖКХ будет использоваться в качестве основной платформы для инфомирования граждан о задолженностях за коммуналку. В документе также сообщается, о том, что в ГИС ЖКХ будут формироваться документы для взыскания долгов «в судебном и внесудебном порядках».

До этого в Госдуме рассказали, куда можно обратиться при игнорировании обращений в управляющие компании. Как сообщил депутат ГД Каплан Панеш, такую жалобу можно подать на портале «Госуслуги», на сайте инспекции или ГИС ЖКХ. Однако, по словам парламентария, в первую очередь нужно направить официальное письменное обращение в саму управляющую компанию.

