На Украине подвели итоги очередной встречи «коалиции желающих»

Состоялась очередная встреча партнеров Украины по «коалиции желающих». Об этом в Telegram заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, члены «коалиции желающих», в частности, обсудили продолжение оказания военной помощи Украине. Сырский обратил внимание, что только так можно сохранить способность украинской армии наносить потери на поле боя.

Кроме того, на встрече обсуждались форматы участия международных партнеров Украины в реализации международных гарантий безопасности для нее.

Сырский подчеркнул, что критически важно совместно укреплять возможности оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы.

В «Коалицию желающих» входят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главенствующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. О создании коалиции объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале марта 2025 года.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине, в ходе которого была подписана декларация о развертывании на Украине так называемых «многонациональных сил» после завершения конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч солдат.

Ранее в минобороны Украины заявили, что 2025 год стал рекордным для страны в получении помощи от Запада.