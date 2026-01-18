Размер шрифта
В Хакасии потушили горящий «Каштанкин дом» с десятками животных внутри

В Хакасии ликвидировали возгорание в приюте для животных «Каштанкин дом» 
В Хакасии потушили частный приют для животных «Каштанкин дом» в поселке Сахарный. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что ликвидировали возгорание на площади в 350 «квадратов» в 18:54 (14:54 мск).

До этого стало известно, что в Усть‑Абаканском районе Хакасии огонь охватил частный дом и надворную постройку на территории приюта для бездомных животных. Когда приехали пожарные, пламя уже распространилось на 350 кв. м.

Из горящего дома огнеборцы и волонтеры спасли 150 кошек и 15 собак. Хозяева приюта рассказали, что внутри могли оставаться около 50 кошек. В МЧС отметили, что тушили огонь по повышенному рангу сложности. В этом участвовали 25 человек и семь единиц техники. Предварительной причиной возгорания стал перекал печной трубы.

В сентябре прошлого года в московском приюте для бездомных животных произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Охранник заведения решил отметить день рождения и пригласил нескольких друзей. Во время празднования гости уснули, не потушив сигарету.

Ранее Киану Ривз «открыл» самый большой приют для кошек и собак в мире.
 
