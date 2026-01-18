Выпущенный из французской тюрьмы Касаткин рассказал, как узнал об освобождении

Российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал, что узнал о своем освобождении из французской тюрьмы и возвращении на родину глубокой ночью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

По словам спортсмена, сотрудники парижской тюрьмы, разбудили его около трех часов ночи и сообщили о немедленной отправке в Россию, предложив собрать вещи. Спортсмен отметил, что самым тяжелым испытанием стала разлука с близкими. Он также описал тяжелые условия содержания — камеру площадью около двух квадратных метров.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В тот же день спортсмен вернулся в Россию.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее стало известно о подписании Касаткиным контракта с российским клубом.