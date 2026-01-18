Размер шрифта
Подъезд пострадавшего от БПЛА дома в Ростове-на-Дону намерены сохранить

В Ростове-на-Дону решили сохранить поврежденный при атаке дрона подъезд
Te legram-канал «Александр Скрябин»

В Ростове-на-Дону подъезд пострадавшего при воздушной атаке дома, по мнению экспертов, удастся сохранить. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

Он рассказал о встрече с жителями Советского района, в котором расположено здание. По словам градоначальника, подъезд можно будет использовать для проживания. Сейчас специалисты проводят временные страховочные работы и укрепляют его несущие конструкции.

«В середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что жители не будут платить за коммунальные услуги, которые не потребляют, а власти помогут им быстро оформить документы, чтобы получить выплаты и справки.

В Ростове-на-Дону в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков дронов загорелись квартиры в многоэтажных домах, были повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина не выжил. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в России пообещали Украине массированный удар в ответ на атаку по Ростову-на-Дону.

