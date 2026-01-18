Размер шрифта
В Китае заявили о беспрецедентном давлении на Украину в переговорах

Sohu: Украина оказалась под огромным давлением в переговорном процессе
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Правительство Украины оказалось под беспрецедентным давлением в переговорном процессе по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом пишет китайский портал Sohu.

»Украина... сталкивается с беспрецедентным переговорным давлением, и вопросы ее территориальной целостности и суверенитета, несомненно, становятся наиболее трудноразрешимыми проблемами», — говорится в материале.

Портал добавил, что сегодня конфликт находится в переломной точке. В частности, по информации журналистов, украинские войска теряют один за другим оборонительные рубежи, а основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают прекратить сопротивление и сдаться в плен.

16 января украинский президент Владимир Зеленский признал наличие расхождений во взглядах по ряду вопросов в ходе переговоров с Соединенными Штатами. По его словам, Украина занимает активную позицию в переговорном процессе, а он лично, как утверждает глава республики, отстаивает интересы страны.

Ранее в России назвали условие для «реального прорыва» в переговорах по Украине.

