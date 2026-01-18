Стал известен состав палестинского национального комитета управления Газой

Палестинский национальный консультативный комитет управления сектором Газа в ходе первого своего заседания в Каире огласил полный состав органа. Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Всего членами комитета стали 12 человек. Они являются палестинскими технократами, которые будут отвечать за экономику, торговлю, промышленность, здравоохранение и так далее в секторе Газа.

Так, членами административного органа стали противник движения ХАМАС Сами Насман, бывший председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации (ПНА) Аднан Абу Варда и экс-министр по делам предпринимательства и экономических прав в ПНА Усама ас-Саадауи. Помимо этого, во временную администрацию вошел ряд чиновников.

По итогам заседания члены комитеты приняли первую декларацию. Из документа следует, что в анклаве необходимо восстановить оказание «элементарных жилищно-коммунальных услуг, а также возродить работу сфер образования, здравоохранения». Также временная администрация будет работать над реконструкцией экономической отрасли.

14 января министерство иностранных дел Египта сообщило, что палестинский комитет технократов, который будет управлять сектором Газа, окончательно сформирован. По данным ведомства, административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.