Армия

Бойцы ВС РФ спели на передовой патриотическую песню группы «Любэ»

Исполнившие на передовой песню «Конь» бойцы ВС РФ попали на видео 
Группа российских бойцов, находящихся на спецоперации, спела патриотическую песню на передовой и попала на видео. Запись опубликовало в Telegram издание «Абзац».

Бойцы в полной амуниции и с оружием исполнили песню «Конь» группы «Любэ» на фоне заснеженной позиции.

«Военные не только день и ночь защищают страну от противника, но и иногда позволяют себе вот такие творческие перерывы», — говорится в публикации к видео.

В комментариях пользователи отметили, что еще наши деды поддерживали боевой дух песнями во время Великой Отечественной войны. Подписчики пожелали бойцам скорейшего возвращения из зоны боевых действий к родным и близким.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила песню на свои стихи о матерях, потерявших сыновей.
 
