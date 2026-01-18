Бойцы ВС РФ спели на передовой патриотическую песню группы «Любэ»

Группа российских бойцов, находящихся на спецоперации, спела патриотическую песню на передовой и попала на видео. Запись опубликовало в Telegram издание «Абзац».

Бойцы в полной амуниции и с оружием исполнили песню «Конь» группы «Любэ» на фоне заснеженной позиции.

«Военные не только день и ночь защищают страну от противника, но и иногда позволяют себе вот такие творческие перерывы», — говорится в публикации к видео.

В комментариях пользователи отметили, что еще наши деды поддерживали боевой дух песнями во время Великой Отечественной войны. Подписчики пожелали бойцам скорейшего возвращения из зоны боевых действий к родным и близким.

