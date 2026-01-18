Косторная и Куница перешли в академию Плющенко

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная, которая выступает в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, будут тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передают РИА Новости.

Спортсмены сохранят сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Плющенко возьмет на себя работу над совершенствованием прыжковых элементов пары. Инициаторами перехода стали сами фигуристы.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Недавно у пары родился сын.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что от Камилы Валиевой ждать чудес нельзя.