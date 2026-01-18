«В обороне победы не добудешь»: Сырский пообещал наступления ВСУ в 2026 году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua объявил о новых наступательных операциях в 2026 году.

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь», — сказал главком.

Военачальник заявил, что украинские военные будут бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит противника привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

В этом же интервью главнокомандующий рассказал, что украинские солдаты, которые вернулись на службу после самовольного оставления части, в первую очередь отправляются на передовую.

По его словам, прежде всего комплектуются подразделения, выполняющие задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть потери и потребность в пополнении личным составом.

