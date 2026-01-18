Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

«В обороне победы не добудешь»: Сырский пообещал наступления ВСУ в 2026 году

Сырский анонсировал новые наступления ВСУ в 2026 году
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua объявил о новых наступательных операциях в 2026 году.

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь», — сказал главком.

Военачальник заявил, что украинские военные будут бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит противника привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

В этом же интервью главнокомандующий рассказал, что украинские солдаты, которые вернулись на службу после самовольного оставления части, в первую очередь отправляются на передовую.

По его словам, прежде всего комплектуются подразделения, выполняющие задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть потери и потребность в пополнении личным составом.

Ранее Сырский назвал главную задачу ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651475_rnd_6",
    "video_id": "record::2041ecd6-4930-48fe-a8da-943840061299"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+