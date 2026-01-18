«Конец премьерству Стармера»: в Шотландии снова попытаются обрести независимость

Первый министр Шотландии Джон Суинни анонсировал проведение еще одного референдума о независимости, если его национальная партия получит большинство на майских выборах в местный парламент. Его слова передает Reuters.

Суинни — лидер выступающей за независимость Шотландской национальной партии, призвал избирателей, настроенных на независимость региона от Великобритании, обеспечить его партии значительное большинство в мае, когда в Уэльсе также пройдут выборы в местный парламент, пишет издание.

«Да… я говорю прямо… если жители Шотландии хотят независимости, Шотландская национальная партия должна показать действительно хорошие результаты на предстоящих выборах», — сообщил первый министр.

В то же время Суинни подчеркнул, что такое развитие событий может положить «конец премьерству» главы британского парламента Кира Стармера.

На референдуме 2014 года шотландцы выступили против завершения более чем 300-летнего союза с Англией, проголосовав 55% против 45%. При этом местные националисты утверждают, что голосование за Brexit, прошедшее два года спустя, против которого выступило большинство шотландских избирателей, изменило положение дел.

Ранее Суинни обвинил Илона Маска в попытках «подорвать общественное единство».