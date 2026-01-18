«Не следует ждать чудес»: Тарасова о возвращении Валиевой в спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах российской фигуристки Камилы Валиевой в профессиональном спорт после дисквалификации. Ее слова приводит RT.

«Верю, что Валиева способна вернуться на прежний уровень. Самое главное, что она официально сообщила об участии в соревнованиях, а значит, действительно готова вернуться. В противном случае она бы не делала таких заявлений. Но не следует сразу ждать от нее чудес. Пока Камиле нужно просто тренироваться и готовиться уже к следующему сезону», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

