Общество

В Подмосковье зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Вильфанд: ночь на 18 января в Москве не стала самой холодной с начала зимы
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Ночь с субботы на воскресенье в Москве не стала самой холодной с начала зимы, однако в Подмосковье был зафиксирован новый температурный минимум. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде районов Московской области температура в ночные часы опускалась до −24...–26 °C, наиболее холодно было в Черустях. При этом на базовой метеостанции в Москве минимальная температура составила −13,8 °C.

Вильфанд отметил, что самой холодной ночью этой зимы для Москвы по-прежнему остается ночь на 2 января, когда температура достигала −13,9 °C.

«Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве — нет, в Москве второе место после второго числа», — сказал он.

До этого были прогнозы, что ночь с 17 на 18 января может стать самой холодной в Москве и Подмосковье как с начала года.

16 января синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 23 января в столичном регионе возможны морозы до −30°C. По его словам, в ближайшие выходные днем температура будет держаться в пределах −8…−13°C, а ночью — −18…−23°C. Осадков при этом не прогнозируется. Кроме того, Ильин отметил, что в ночь на Крещение, 19 января, морозы временно ослабнут. Температура составит −16…−11°C, ожидается небольшой снег. Днем в Московской области потеплеет до −9…−4°C.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

