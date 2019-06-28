Появилось видео потопа около Шереметьево

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В Сети появились многочисленные видео затопленной дороги у московского аэропорта Шереметьево.

На кадрах видно, как людей перевозят до терминала в кузове «Газели», колеса которой находятся на половину в воде, автомобили не могут проехать, шасси самолета находятся в воде.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительного сильного дождя был затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.