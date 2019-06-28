Образцы почвы с места захоронения семьи Николая II взяли на экспертизу

Сотрудники следственного комитета взяли на экспертизу образцы почвы на месте захоронения расстрелянной в 1918 году семьи последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илью Коровина.

Забор проводился на территории урочища Поросенков лог под Екатеринбургом, где в 90-х были обнаружены человеческие останки.

Коровин заявил, что пробы были взяты в рамках возбужденного в 2015 году уголовного процесса об убийстве царской семьи.

Региональный СК отметил, что не обладает информацией о посещении следователями Поросенкова лога.

Летом 2018 года СК сообщил, что были проведены комплексные молекулярно-генетические анализы найденных останков, которые подтвердили принадлежность останков к членам расстрелянной царской семьи.