30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 10.24, во Внуково задержано 13 рейсов. В аэропорте Домодедово задержано семь рейсов и четыре отменено. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее ведущий эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в столице заменит осенняя погода.