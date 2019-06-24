Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере

В Красноярском крае в Сухобузимском районе досрочно завершилась первая смена в детском оздоровительном лагере из-за подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в лагере «Сосновый бор» муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Лесной» 22 июня были зарегистрированы 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарной безопасности в режиме мытья кухонной посуды и в контроле за работой персонала на пищеблоке. Проверка продолжается.

Ранее МЧС рассказало о «черном списке» детских лагерей.