Убивший ножом и лопатой соседей россиянин состоял на учете психиатра
Житель Башкирии, убивший троих человек и напавший на полицию, состоял на учете у психиатра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Нападавшим оказался местный житель 1972 года рождения.
Мужчина убил свою сестру в собственном доме, после чего вышел в огород и напал на пожилых супругов, живущих по соседству.
Ранее стало известно, что при задержании мужчина бросился на полицейского, в результате чего был дважды ранен в ногу и скончался при оказании медпомощи.