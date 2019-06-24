Убивший ножом и лопатой соседей россиянин состоял на учете психиатра

Житель Башкирии, убивший троих человек и напавший на полицию, состоял на учете у психиатра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Нападавшим оказался местный житель 1972 года рождения.

Мужчина убил свою сестру в собственном доме, после чего вышел в огород и напал на пожилых супругов, живущих по соседству.

Ранее стало известно, что при задержании мужчина бросился на полицейского, в результате чего был дважды ранен в ногу и скончался при оказании медпомощи.