Одноногий мужчина на костылях напал с ножом на туристов в Петербурге

На отдыхающих на Обводном канале в Санкт-Петербурге иностранцев напал одноногий мужчина на костылях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, гости страны сидели в кафе и выпивали спиртные напитки. К ним подошел мужчина на костылях и после общения, между сторонами возник конфликт.

Отмечается, что иностранцы и мужчина вышли на улицу. Там, в какой-то момент, одноногий человек достал нож и пырнул одного из туристов.

Известно, что иностранцы срочно госпитализировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.