Злобные чайки почти неделю держали пенсионеров в заложниках

Агрессивные чайки терроризировали семейную пару и держали в заложниках шесть дней, пишет The Mirror.

Как отмечается, чайки жили прямо пенсионеров над дверью и при любой попытке пары выйти, нападали на них. Как-то раз мужчина хотел покинуть свой дом, но две взрослые чайки стали бить его клювом в затылок, в результате чего пожилого человека госпитализировали.

«При попытке выйти, две взрослые птицы тут же нападали, и у нас не было шансов. Это действительно страшно», — рассказал он.

Семья обращалась за помощью в местные организации по защите животных, а также в СМИ. Так как птицы оказались редкими и их нельзя было трогать, у входной двери в дом установили шатер, чтобы как-то обезопасить пожилых людей от нападений птиц.

Ранее сообщалось, что футболист во время матча попал мячом в пролетавшего голубя.