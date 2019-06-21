ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.

Как отмечается, в «Яму», которая находится на Хохловской площади, прибыли активисты движения «Лев против», которые выступают против алкоголя.

При этом в настоящее время задержаны около 10 человек.

Ранее сообщалось, что актера Александра Гайдулянва задержали ходе профилактического рейда на Хохловской площади.