«ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину
На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту «ДНР, вперед». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы.
Как отмечается, ирландцы заявили, что они приехали в страну как туристы. При этом обратных билетов у них не было.
Также пограничники обнаружили у них при досмотре георгиевские ленты.
Кроме того, на одном из ирландцев была футболка с российской символикой.
Уточняется, что пограничники не впустили их на Украину, а также запретили въезд в страну на три года.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал окончательно запретить въезд на Украину мужчинам из России.