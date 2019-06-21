Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду. Это, в свою очередь, отразится и на судовладельцах, которые понесут большие убытки.

Источник не смог назвать приблизительное сроки, когда шлюз отремонтируют и откроют.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобилистов накрыл трехметровый фонтан холодной воды.

Движение по Волоколамскому шоссе ограничено до одной полосы из-за затопления Тушинского транспортного тоннеля 10 января 2019 года. К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города.