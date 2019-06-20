В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по данным следствия, в феврале 2017 года по его указанию подчиненные подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Там отметили, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.

Трое его бывших подчиненных ранее также были задержаны.

В настоящее время проверяется их причастность к совершению иных аналогичных преступлений.