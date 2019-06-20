Путин объяснил закон об оскорблении госсимволов

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» объяснил смысл закона об оскорблении госсимволов.

Отвечая на вопрос администратора паблика МДК о том, что чаще заводятся дела за критику власти в соцсетях.

Путин отметил, что во многих странах мира для таких нарушений введена уголовная ответственность. В этом законе, по его словам, речь не идет о критике власти. Закон направлен на борьбу с оскорблением символов государства.

«Никто не вправе ограничивать людей в их праве критиковать власти. Практика должна соответствовать смыслу этого закона», — отметил Путин.

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.