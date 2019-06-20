Путин объяснил закон об оскорблении госсимволов
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» объяснил смысл закона об оскорблении госсимволов.
Отвечая на вопрос администратора паблика МДК о том, что чаще заводятся дела за критику власти в соцсетях.
Путин отметил, что во многих странах мира для таких нарушений введена уголовная ответственность. В этом законе, по его словам, речь не идет о критике власти. Закон направлен на борьбу с оскорблением символов государства.
«Никто не вправе ограничивать людей в их праве критиковать власти. Практика должна соответствовать смыслу этого закона», — отметил Путин.
Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.