Белух и косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»

Белух и косаток начали выгружать из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает РИА «Новости».

Животных начали грузить в фуры вслед за косатками, чтобы увезти к месту выпуска на природу.

Шесть белух погружают с помощью крана и гамака в фуру, где есть ванна.

На базе дежурит полиция.

Ранее отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей.