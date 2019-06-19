Стали известны результаты ЕГЭ получивших ноль из-за ручки школьников

И.о. министра образования и науки астраханской области Виталий Гутман заявил, что двое школьников из Астрахани, которые сначала получили ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за неправильных чернил в ручках, после повторной проверки получили положительные оценки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не имеет права назвать их баллы. Однако, уточнил он, оба школьника преодолели минимальный порог.

«Результаты положительные», — отметил Гутман.

Он добавил, что результаты третьей школьницы, которая подавала апелляцию из-за чернил, не пересматривались, поскольку ее работа была корректно отсканирована и засчитана.

Ранее сообщалось, что нулевые ЕГЭ астраханцев проверил Рособрнадзор.