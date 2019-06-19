Появились доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

В документе, подготовленном спецдокладчиком Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньесой Каламар, говорится о существовании доказательств того, что наследный принц Саудовской Аравии причастен к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доклад был опубликован перед оценкой результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Данные выводы также будут озвучены перед Советом 26 июня.

По мнению Каламар, виновными в преступлении должны быть не только сами киллеры, но те, кто не выполнил свои прямые обязанности, поэтому существуют достоверные доказательства причастности Мухаммеда бен Сальмана к смерти Хашукджи.

Саудовская Аравия не признавала убийства журналиста его сотрудниками в процессе ссоры в консульстве в Турции. В ходе расследования были задержаны 11 человек, пять из которых прокуратура требовала приговорить к смертной казни.

Ранее сообщалось, что NYT узнала о специальной операции саудовского принца, целью которой было заставить замолчать несогласных с властями.