В Харькове улице вернут советское название

Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – Проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.

Рассмотрению вопроса послужила электронная петиция, которую подали в городскую администрацию. По словам мэра города Геннадия Кернеса, прошение набрало необходимое количество голосов. Вопрос обсуждали весной. Он также добавил, что «в один из дней по-наглому, похабно свалили бюст Георгию Жукову, который сейчас восстанавливается».

За возвращение прежнего названия улицы высказались 59 из 75 присутствующих депутатов, против — 13.

Проспект маршала Жукова был переименован в 2016 году в рамках кампании по декоммунизации и был назван в честь Петра Григоренко.

Ранее мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу».