В МЧС России отреагировали на появление собственного храма
Замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян прокомментировал новость о том, что вскоре у ведомства появится собственный храм. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это замечательная новость. Он рад, что храм появится в год тридцатилетия МЧС.
«У нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов», — подчеркнул Чуприян.
Он также сказал, что связывает спасателей и священнослужителей. Это общая идея — «помощи ближнему».
«Только мы спасаем тела, а они — души», — заключил Чуприян.
Ранее сообщалось, что МЧС России захотело собственный храм.