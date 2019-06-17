В МЧС России отреагировали на появление собственного храма

Замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян прокомментировал новость о том, что вскоре у ведомства появится собственный храм. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это замечательная новость. Он рад, что храм появится в год тридцатилетия МЧС.

«У нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов», — подчеркнул Чуприян.

Он также сказал, что связывает спасателей и священнослужителей. Это общая идея — «помощи ближнему».

«Только мы спасаем тела, а они — души», — заключил Чуприян.

Ранее сообщалось, что МЧС России захотело собственный храм.