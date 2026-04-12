Ученые выяснили, какие инфекции чаще всего вызывают пневмонию у кошек и собак

Sofia Dudova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) выяснили, какие микробы чаще всего вызывают воспаление легких у домашних кошек и собак. Знание конкретного возбудителя позволяет ветеринару назначить именно тот антибиотик, который сработает, а не подбирать лечение наугад, – рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ.

Пневмония у домашних животных — не редкость. Кошка или собака с воспалением легких выглядит вяло, дышит с трудом, отказывается от еды, у нее поднимается температура. Хозяева нередко списывают это на простуду и теряют время. Между тем без правильно подобранного антибиотика болезнь быстро прогрессирует, и счет может идти на дни.

Исследователи наблюдали 26 животных с пневмонией — 11 собак и 15 кошек, проходивших лечение в одной из петербургских ветеринарных клиник. Чтобы точно установить причину болезни, ученые взяли образцы непосредственно из легких каждого животного через специальную промывку дыхательных путей под седацией. Затем образцы исследовали с помощью ПЦР. Он позволяет обнаружить возбудителя болезни даже в очень малом количестве и с высокой точностью.

Выяснилось, что самая частая причина пневмонии у собак — микоплазмы. У кошек чаще встречался другой возбудитель — бордетелла, та самая бактерия, которая вызывает так называемый «кашель питомника». Её выявили у каждой пятой заболевшей кошки. Третий распространенный виновник пневмонии у обоих видов — пастерелла, бактерия, которая в норме живет в ротовой полости животных и становится опасной, когда иммунитет ослаблен.

«Примерно каждый третий случай пневмонии у животных не поддается лечению, если антибиотик подобран без анализа. Наше исследование показывает: при пневмонии у кошек и собак стоит прежде всего думать о конкретных возбудителях и назначать препараты, которые против них работают. Это экономит время, деньги владельца и — главное — жизнь животного»,— рассказал заведующий кафедрой клинической диагностики, доктор ветеринарных наук, профессор Сергей Ковалев.

Ранее россиянам объяснили, почему у некоторых людей алкоголь и никотин сильнее влияют на здоровье.

 
Теперь вы знаете
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
