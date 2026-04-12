На Сахалине 16 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса

На Сахалине четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом и грузовиком
Алексей Сухоруков/РИА Новости

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла 12 апреля в 8:10 по местному времени (2:10 мск) на 307-м километре автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в Углегорском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали 16 человек: 12 пассажирам автобуса была оказана разовая медицинская помощь. Еще четырех госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В обстоятельствах случившегося разбирается региональная прокуратура и Следственный комитет (СК). Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

До этого СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Саратовской области. Автобус, который вез на экскурсию детей, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Всего в транспортном средстве находились 28 человек, включая 23 несовершеннолетних. Водитель не выжил, одного взрослого и семерых детей госпитализировали.

Ранее автобус с пассажирами съехал в кювет из-за тумана под Самарой.

 
