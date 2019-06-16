Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, двое мужчин — 68 и 28 лет — с травмами находятся в больнице. У одного состояние средней степени тяжести, у другого — ближе к удовлетворительному.
Уточняется, что хозяином животного оказался 32-летний дрессировщик.
На настоящий момент медведица находится на цепи в вольере. Полиция же начала проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина подрался с медведем из-за собаки.