Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Участники встречи министров энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора в мировом океане. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечается, страны G20 планируют создать международную структуру взаимодействия, которая бы занималась этим вопросом и следила за ситуацией.

Уточняется, что участники данного клуба будут прилагать усилия по сокращению мусора из пластика и обмениваться данными о достигнутых результатах.

Согласно данным ООН, ежегодно в океаны попадает около 8 млн тонн пластикового мусора.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретят пластиковую посуду.