В Нотр-Даме провели первую после пожара мессу
В парижском католическом соборе Нотр-Дам, в котором 15 апреля произошло возгорание, состоялась первая месса. Об этом сообщает France info.
Как отмечается, литургическая служба состоялась 15 июня в боковой часовне. В ней поучаствовали около 30 человек. Количество человек было ограничено по соображениям безопасности.
Мессу провел архиепископ Парижа Мишель Опети.
Ранее сообщалось, что во Франции был принят закон о восстановлении Нотр-Дама.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.