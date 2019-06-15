В Нотр-Даме провели первую после пожара мессу

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В парижском католическом соборе Нотр-Дам, в котором 15 апреля произошло возгорание, состоялась первая месса. Об этом сообщает France info.

Как отмечается, литургическая служба состоялась 15 июня в боковой часовне. В ней поучаствовали около 30 человек. Количество человек было ограничено по соображениям безопасности.

Мессу провел архиепископ Парижа Мишель Опети.

Ранее сообщалось, что во Франции был принят закон о восстановлении Нотр-Дама.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.