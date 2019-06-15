В США нашли кота-мутанта

Американка нашла и приютила рыжего кота по кличке Маршалл с анатомическим отклонением в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

По словам девушки, у ее кота большие лишние пальцы на передних лапах. Это выглядит так, будто у кота на лапе растет еще одна лапка.

Хозяйка отметила, что коту лишние лапы не мешают. Наоборот, они помогают ему быстрее забираться на деревья. Кроме того, многие, кто видел Маршалла, считают его милым котом.

Он рассказала, что увидела его зимой на улице и решила согреть дома.

«Я привела его, чтобы согреть, а он заснул на моем пальто, и я не смогла вернуть его обратно на улицу», — заключила девушка.

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