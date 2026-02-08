В Госдуме заявили о спросе на военное кино

Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила в беседе с ТАСС, что в России вырос запрос на патриотическое и военное кино.

Казакова объяснила рост на подобные картины желанием укрепить и поддерживать внутреннюю и патриотическую позицию. Она считает, что традиционные ценности – базовые и понятные для людей со всей России.

«Это то, что уже зацементировано в нашей душе, в нашем сердце и в нашем понимании. Эти вещи очень тонкие, но при этом они понятны всем, когда человек принимает решение», — отметила депутатша.

По словам Казаковой, российское общество не заинтересовано в распространении пропаганды жестокости и негативных примеров поведения, особенно в контенте для детей.

В декабре 2025-го актер Дмитрий Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

Режиссер Егор Кончаловский не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино.

Ранее Шойгу заявил о новой киноэпопеи к 85-летию Великой Победы.