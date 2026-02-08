Размер шрифта
«Бедный Валентин»: в РПЦ сочли День всех влюбленных «похабщиной»

Иеромонах Макарий назвал День святого Валентина похабщиной
Римско-католическая церковь чтит 14 февраля память священномученика Валентина Интерамнского, который отдал свою жизнь за Иисуса Христа в III в., но этот праздник не имеет отношения «ни к половым актам, ни к влюбленным, ни к семье», заявил в эфире «Говорит Москва» глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

Священник подчеркнул, что все это никак не связано с церковью, а является «наполовину коммерцией, наполовину похабщиной». Представитель Русской православной церкви (РПЦ) напомнил, что в России День любви, семьи и верности отмечают 8 июля. В этот праздник чтут князя Петра и княгиню Февронию Муромских.

«Православная церковь память сохраняет Валентина Интерамнского. Но бедный Валентин, с его именем связывают всегда всякую похабель», — заключил иеромонах.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что празднование Дня всех влюбленных в России можно переосмыслить, отказавшись от упоминания святого Валентина. Она считает, что этот день вполне может стать праздником для тех, для кого важнейшими ценностями являются любовь, семья и дети, а его названиями — «День любви» или «День плюшевой игрушки».

Ранее житель Курска избил девушку палкой в День всех влюбленных.
 
