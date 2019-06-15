Установлены все участники массовой драки под Пензой

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователи смогли установить всех участников массовой драки, которая произошла в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют их роль в конфликте между селянами и цыганами, который привел к гибели одного местного жителя.

Она отметила, что уже задержаны три человека, принимаются меры к задержанию других участников.

Она добавила, что в скором времени задержанным изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что появилось видео задержания участников драки в селе под Пензой.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.