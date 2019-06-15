В Крыму заявили о фиаско Киева из-за водной блокады

Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров заявил, что водная блокада Крыма обернулась для Киева полным фиаско, а также возникшими проблемами на собственных территориях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, приняв решение перекрыть поставки воды в Крым, украинские власти тем самым обрекли на безводье сельское хозяйство в Херсонской области.

При этом в Крыму, отметил вице-спикер, пострадали лишь рисовые чеки, которые удалось компенсировать за счет поставок из Краснодарского края.

«Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры», — добавил Гафаров.

Он также подчеркнул, что Киев теряет огромные средства, устроив водную блокаду, в то время как Крым всегда платил за эту воду.

Ранее сообщалось, что водная блокада Крыма ударила по Украине.

Были названы три экологические катастрофы, которые могут настигнуть украинское государство из-за водной блокады Крыма.