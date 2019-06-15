Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА «Новости».

Самолет выполнял рейс из Алжира в Москву.

Решение о возвращении командир принял после двух часов полета.

«Командир экипажа принял такое решение после обнаружения технической неисправности, угрожавшей продолжению полета», - говорится в сообщении.

Накануне самолет Барселона — Москва экстренно сел из-за буйного пассажира.