Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА «Новости».
Самолет выполнял рейс из Алжира в Москву.
Решение о возвращении командир принял после двух часов полета.
«Командир экипажа принял такое решение после обнаружения технической неисправности, угрожавшей продолжению полета», - говорится в сообщении.
Накануне самолет Барселона — Москва экстренно сел из-за буйного пассажира.