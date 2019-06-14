Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Совместная следственная группа (ССГ) проведет пресс-конференцию по расследованию крушения Boeing 777 на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство сообщило, что на мероприятии, которое состоится 19 июня, расскажут о «прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17».

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что на мероприятии будут названы имена ответственных за крушение лайнера.

Для родственников жертв крушения до пресс-конференции будет проведена закрытая встреча.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии», который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Предыдущая пресс-конференция состоялась 24 мая 2018 года.