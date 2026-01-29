Размер шрифта
Уроженка Москвы вышла в финал Australian Open

Теннисистка Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в финал Australian Open
Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

В полуфинальном матче Рыбакина обыграла представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7). В решающем поединке Рыбкакина сыграет с белорусской Ариной Соболенко. Встреча состоится 31 января.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница десяти турниров WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла Итоговый турнир.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде).

В мужском одиночном разряде 30 января Карлос Алькарас сразится за выход в финал с Александром Зверевым. Новак Джокович встретится с Янником Синнером.

Ранее Соболенко обыграла украинку и вышла в финал Australia Open.
 
