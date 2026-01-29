Брат об обстоятельствах кончины актера из «Полицейского с Рублевки»: «Тяжело дышал»

Стали известны обстоятельства кончины актера Андрея Бура (настоящая фамилия Бурычев), известного по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Мент в законе» и других. Его брата Олега цитирует aif.ru.

«Андрей в последние дни тяжело дышал. Он никому и никогда не говорил о болезнях», — признался брат.

Андрея Бура без сознания, уточнил он, нашла 16 января младшая дочь, которая не смогла связаться с отцом и приехала к нему в квартиру вместе с супругом. Дверь артист не открывал. Когда вызвали МЧС, спасать актера было уже поздно.

Согласно медицинскому заключению, у артиста оторвался тромб. Прощание с ним прошло 20 января.

Бур дебютировал в кино в 2014 году. Он известен по ролям в таких популярных сериалах, как «Ивановы-Ивановы», «Доктор Рихтер», «СашаТаня», «Мент в законе», «Полицейский с Рублевки», «Реальные пацаны» и других. В основном актер играл эпизодические роли.

Ранее не стало народного артиста СССР Владислава Чернушенко.