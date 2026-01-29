Сийярто заявил, что Евросоюз не готов к миру на Украине

Сийярто: ЕС в открытую озвучили, что не готовы к миру на Украине и хотят воевать

На заседании глав МИД стран Евросоюза было озвучено, что ЕС не готов к миру на Украине и хочет воевать дальше. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких (ораторов прим ред.), что ЕС не готов к миру», — отметил венгерский политик.

Сийярто ранее заявил, что Венгрия выступит против предоставления Украине $1,5 трлн в течение ближайших 10 лет. Глава МИД Венгрии отметил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам он не поддастся давлению и скажет «нет».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза (ЕС) вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

