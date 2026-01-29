Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Сийярто заявил, что Евросоюз не готов к миру на Украине

Сийярто: ЕС в открытую озвучили, что не готовы к миру на Украине и хотят воевать
Global Look Press

На заседании глав МИД стран Евросоюза было озвучено, что ЕС не готов к миру на Украине и хочет воевать дальше. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких (ораторов прим ред.), что ЕС не готов к миру», — отметил венгерский политик.

Сийярто ранее заявил, что Венгрия выступит против предоставления Украине $1,5 трлн в течение ближайших 10 лет. Глава МИД Венгрии отметил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам он не поддастся давлению и скажет «нет».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза (ЕС) вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

Ранее Сийярто согласился с главой МИД Украины в одном вопросе.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!