Хинштейн сообщил о начале строительства нового энергоблока Курской АЭС-2

Хинштейн заявил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2
Telegram-канал «Росатом»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2.

«Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока №3. <...> Заливка «первого бетона» позволит перейти к долгожданному возведению зданий, тепломонтажным работам и монтажу оборудования», — уточнил он.

Хинштейн отметил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Как уточнил глава региона, объем той, куда пошел «первый бетон», — около 1,9 тыс. куб. метров, заполнялся около суток. При этом всего в фундаментную плиту будет уложено более 15 тыс. кубометров бетона.

1 января в «Росатоме» сообщили, что новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 подключен к единой российской энергосистеме. По словам гендиректора госкомпании Алексея Лихачева, эксплуатация действующей Курской атомной электростанции, сооружение новых энергоблоков происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны ВСУ.

Ранее проект «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на строительство.
 
